L’avocate manitobaine et métisse Aimée Craft jouera un rôle actif dans l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui vise à trouver des solutions à un problème systémique au sein de la société canadienne et de ses institutions. Son mandat de directrice de recherche s’étirera sur les deux prochaines années.